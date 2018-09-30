Никто не пострадал при падении элемента фасада здания в центре Москвы

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Префектура Центрального административного округа (ЦАО) Москвы опровергла сообщения об обрушении фасада дома в 1-м Спасоналивковском переулке в центре города, указав, что произошло "частичное отслоение декоративного элемента фасада".

Ранее РЕН ТВ сообщил о том, что по данному адресу произошло обрушение фасада здания. Со ссылкой на очевидцев указывалось, что в результате инцидента были повреждены припаркованные автомобили.

"30 сентября по адресу 1-Спасоналивковский переулок дом 18, строение 2, находится в управлении ТСЖ (Товарищества собственников жилья), произошло частичное отслоение декоративного элемента фасада, пострадавших нет", — сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуты в воскресенье.

Коммунальными службами проведена уборка территории.