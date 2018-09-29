В Ингушетии пьяный отец избил пятилетнего ребенка

НАЛЬЧИК, 29 сен – РИА Новости. Пятилетний ребенок в Ингушетии попал в больницу после избиения нетрезвым отцом, сообщает региональное МВД.

"На станцию скорой помощи города Карабулак был доставлен пятилетний ребенок, на теле которого врачи зафиксировали значительное количество гематом, ссадин и кровоподтеков", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудники полиции установили, что побои ребенку причинил его отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Сотрудниками полиции проводится доследственная поверка, по окончании которой в отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка" УК РФ", — уточняет министерство. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.