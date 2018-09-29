В "Башнефти" заявили об отсутствии угрозы экологии из-за пожара на заводе

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Угроза экологии из-за возгорания топлива на предприятии "Башнефть-Уфанефтехим" в Башкирии отсутствует, создана комиссия по выяснению причин ЧП, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Башнефти".

Днем в субботу МЧС информировало, что спасатели в Уфе ликвидировали возгорание бензина на площади 80 квадратных метров на одной из установок предприятия "Башнефть-Уфанефтехим" на улице Бирский тракт, никто не пострадал. В 14.50 мск пожар был полностью потушен, технологический процесс на заводе не нарушен, отмечали в МЧС.

По данным "Башнефти", ЧП произошло из-за некорректной работы насоса: "произошел перелив топлива в емкости с последующим воспламенением".

В компании отметили, что площадь воспламенения составила 15 квадратных метров, возгорание было оперативно ликвидировано силами подразделений "РН — Пожарная безопасность" и сотрудниками МЧС.

"Существенных повреждений оборудования нет. Пострадавших нет, угроза экологии отсутствует. Создана комиссия по выяснению причин произошедшего", — информирует пресс-служба "Башнефти".

Ранее сообщалось, что на ликвидации происшествия работали 16 единиц техники и 60 человек от МЧС.