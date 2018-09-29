В Якутии приостановили авиапоиски пилота аварийно севшего вертолета

ЯКУТСК, 29 сен – РИА Новости. Поиски с воздуха пилота частного вертолета Robinson, совершившего жесткую посадку в ущелье в Якутии, из-за плохой погоды продолжат лишь утром в воскресенье, сообщил диспетчер МЧС по Якутии.

По информации службы спасения Якутии, у пилота есть спутниковый телефон, по которому он вышел на связь и сообщил, что находится в ущелье. Из села Сысыр Момского района на поиски пропавшего выехал вездеход с четырьмя спасателями. Также в районе происшествия работал вертолет Ми-8, но в субботу поиски не принесли результатов. По данным метеослужб, ночью в районе ожидается снег, температура воздуха составит минус 2 градуса.

"Авиапоиски пилота совершившего жесткую посадку частного вертолета Robinson в ущелье продолжатся в шесть утра из-за неблагоприятных условий в Момском районе. Поисковые мероприятия на вездеходе продолжаются", — рассказал диспетчер.

Ранее сообщалось, что в субботу в 27 километрах от села Сасыр Момского района Якутии аварийную посадку совершил вертолет Robinson. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту "Среднеколымск-Якутск". На борту вертолета находился один пилот, который получил травмы. Следователи Восточно-Сибирского следственного управления СК РФ на транспорте проводят проверку.