СК начал проверку после аварийной посадки частного вертолета в Якутии

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Следователи Восточно-Сибирского следственного управления СК РФ на транспорте проводят проверку после аварийной посадки вертолета Robinson в Якутии, при которой пострадал пилот, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.

По предварительным данным, в субботу в 27 километрах от села Сасыр Момского района республики Саха вертолет Robinson совершил аварийную посадку. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту "Среднеколымск-Якутск". На борту вертолета находился один пилот, который получил различные травмы.

"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки вертолета Robinson", — говорится в сообщении.

Добавляется, что сейчас выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.