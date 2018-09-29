"Магнит" поможет сотрудникам, пострадавшим в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. "Магнит" следит за состоянием сотрудников, которые пострадали в ДТП в Подмосковье, и окажет им материальную помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе розничной сети.

Утром в субботу на федеральной дороге М-5 ("Урал") в Луховицком районе Подмосковья произошла авария. Автобус, перевозивший работников розничной сети "Магнит", столкнулся с автомобилем, съехал в кювет и перевернулся. Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что в аварии пострадали 13 человек, они доставлены в медучреждения региона.

В "Магните" рассказали, что авария произошла с вахтовым автобусом, перевозившим сотрудников компании из распределительного центра в Коломне в Зарайск. "В настоящее время причины и обстоятельства аварии уточняются", — отметили в пресс-службе.

"Ситуация находится на контроле у руководства розничной сети "Магнит". На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники, отвечающие за безопасность дорожного движения. На место происшествия также вылетели представители головного офиса "Магнит", — указали в компании.

"Всего в автобусе находилось около 30 человек, большинство из них получили травмы различной степени тяжести, некоторым потребовалась медицинская помощь. Розничная сеть "Магнит" находится в постоянном контакте с лечебными учреждениями, следит за состоянием сотрудников, всем им будет оказана материальная помощь от компании", — добавили в "Магните".