Смертельный срок: известные криминальные авторитеты, скончавшиеся в неволе

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. На этой неделе в исправительной колонии № 11 Пермского края скончался вор в законе Владимир Вагин по кличке Вагон, отбывавший очередное наказание по статье "Покушение на убийство". По предварительным данным, заключенный покончил с собой, однако в этом еще предстоит разобраться следователям. РИА Новости рассказывает о других криминальных авторитетах, чей жизненный путь закончился за решеткой.

Владимир Бабушкин

Вор в законе Вася Бриллиант умер в соликамской колонии особого режима "Белый лебедь" в 1985 году в возрасте 57 лет. Большую часть жизни Бабушкин провел в лагерях и в криминальной среде считался одним из самых авторитетных "законников" Советского Союза. Причем в его уголовных делах фигурировали разные статьи: от краж до убийства.

Вор в законе Владимир Бабушкин по кличке Вася Бриллиант Вор в законе Владимир Бабушкин по кличке Вася Бриллиант

Причина смерти авторитета до сих пор вызывает споры. По официальной версии, произошел несчастный случай. Однако многие уголовники уверены, что вора убили. Его похоронили на территории "Белого лебедя" на кладбище для осужденных. На большинстве могил лишь таблички с номерами, но Васе Бриллианту через несколько лет поставили большой памятник.

Александр Хабаров

Лидера ОПС "Уралмаш", депутата городской думы Екатеринбурга Александра Хабарова нашли повешенным в камере СИЗО в январе 2005-го. За решетку он попал по обвинению в принуждении к совершению сделки акционера одного из банков.

Сразу после его гибели прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Убийство", установив, что смерть наступила в результате насильственных действий. Расследование даже находилось на личном контроле прокурора Свердловской области. Однако спустя несколько месяцев оперативники пришли к выводу, что Хабаров совершил самоубийство, и вскоре дело закрыли. Тем не менее многие знакомые криминального авторитета до сих пор считают, что его убили.

Андро Топурия

Отец солистки группы А-Studio Андро Топурия скончался в исправительной колонии № 3 Республики Марий Эл в октябре 2010-го в возрасте 50 лет. По официальной версии — от инфаркта миокарда. Между тем ряд СМИ высказывали предположение, что он погиб от передозировки наркотиков.

Топурию задержали в апреле 2010-го при попытке приобрести три грамма наркотика метадон. Оперативникам он назвался вором в законе по фамилии Санодзе, имевшим несколько судимостей. Суд приговорил его почти к трем годам колонии, но отсидел он лишь несколько месяцев.

Георгий Манагадзе

Вор в законе по кличке Гия Кутаисский умер в исправительном учреждении № 31 города Микунь Республики Коми в июле 2010-го. Его задержали летом 2008-го во время сходки криминальных авторитетов на Пироговском водохранилище. Хотели депортировать в Грузию, однако 40-летний Гия сбежал из-под стражи и был объявлен в федеральный розыск.

Вор в законе Гия Кутаисский Вор в законе Гия Кутаисский

Через несколько месяцев "законника" все-таки поймали и приговорили почти к двум годам колонии, обвинив в незаконном обороте оружия. За решеткой он провел чуть больше года. Согласно официальной версии, смерть Манагадзе наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Резо Малания

Вор в законе по кличке Гага Сухумский скончался в колонии строгого режима города Копейска Челябинской области в мае 2009-го. За решетку попал двумя годами ранее за организацию и участие в вооруженных нападениях на клиентов пунктов обмена валюты. Считается, что он курировал группы так называемых воров-барсеточников и банду, занимавшуюся вымогательством. Суд приговор криминального авторитета к 18 годам колонии строгого режима.

В колонии Малания зарекомендовал себя злостным нарушителем режима — большую часть срока провел в штрафном изоляторе. Там и скончался — от гепатита.