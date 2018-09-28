Пропавшая по пути в Челябинск журналистка Znak.com нашлась

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Журналистка Znak.com Ирина Крючкова, которая пропала во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск, нашлась, сообщает в пятницу редакция издания.

Ранее Znak.com сообщило, что координатор челябинской редакции Крючкова 26 сентября с попутчиком выехала из Екатеринбурга в Челябинск. По дороге женщина позвонила знакомой и сообщила о конфликте с водителем автомобиля, после чего перестала выходить на связь. Биллинг телефона пропавшей, по данным СМИ, показал, что он находился в Челябинске. Полиция по заявлению знакомых Крючковой организовала её розыск.

"Журналист Znak.com Ирина Крючкова, пропавшая три дня назад, нашлась", — говорится в сообщении.

"Она жива и ей ничего не угрожает. Исчезновение Ирины не носило криминального характера и не было связано с ее профессиональной деятельностью", — уточнили в редакции.