В Петербурге пролетевший под опорой моста пилот вертолета пойдет под суд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту пролета вертолета под опорой моста Западного скоростного диаметра в Петербурге, который вызвал широкий общественный резонанс, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

В ходе расследования было установлено, что 10 августа пилот вертолета Gazelle SA-0682G из хулиганских побуждений, в нарушение действующих запретов, совершил пролет на высоте не более 25 метров под автомобильным путепроводом и между пилонов вантового моста через Петровский канал (устье рек Малая Нева и Малая Невка) автомагистрали "Западный скоростной диаметр". Отмечается, что своими действиями пилот создал угрозу безопасности водителей и пассажиров автомобилей, а также экскурсионных судов в акватории рек Малая Нева и Малая Невка. Было возбуждено уголовное дело по статье "действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств".

"Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый признал свою вину.