В Дагестане главу села арестовали по делу о перестрелке

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава села Азадоглы в Дагестане предстанет перед судом по делу о перестрелке в Магарамкентском районе республики, где погибли два человека, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее следствие сообщило, что 23 ноября 2017 года, на окраине села Азадоглы между двумя группами произошла перестрелка, двое было убито и двое ранено.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении главы МО СП "с. Азадоглы" Магарамкентского района Республики Дагестан и его несовершеннолетнего сына, обвиняемых в совершении преступлений "убийство двух и более лиц", "покушение на убийство двух и более лиц", "незаконное приобретение, ношение огнестрельного оружия", "умышленное повреждение чужого имущества" и "небрежное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему"… дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 14.30 мск на территории щебеночного завода, расположенного на окраине села Азадоглы Магарамкентского района между двумя группами мужчин не менее десяти человек произошел конфликт, который перерос в драку с применением огнестрельного оружия.

В ходе перестрелки двое скончались, еще двое с ранениями были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело. Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе связь с финансовыми обязательствами между конфликтующими сторонами.

Ранее по этому делу были арестованы двое предполагаемых участников преступления, в отношении которых были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, позже Ессентукский городской суд заключил под стражу на два месяца главу села Азадоглы.