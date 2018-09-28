В Дагестане главу села арестовали по делу о перестрелке

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава села Азадоглы в Дагестане предстанет перед судом по делу о перестрелке в Магарамкентском районе республики, где погибли два человека, сообщается на сайте СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении главы МО СП "с. Азадоглы" Магарамкентского района Республики Дагестан и его несовершеннолетнего сына, обвиняемых в совершении преступлений "убийство двух и более лиц", "покушение на убийство двух и более лиц", "незаконное приобретение, ношение огнестрельного оружия", "умышленное повреждение чужого имущества" и "небрежное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему"… дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
В ходе перестрелки двое скончались, еще двое с ранениями были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело. Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе связь с финансовыми обязательствами между конфликтующими сторонами.
Ранее по этому делу были арестованы двое предполагаемых участников преступления, в отношении которых были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, позже Ессентукский городской суд заключил под стражу на два месяца главу села Азадоглы.