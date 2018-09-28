Делавшего кукол из умерших девочек мужчину предложили поместить в интернат

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен — РИА Новости. Помещение душевнобольного Анатолия Москвина, который делал мумии из тел умерших девочек, в специализированный психоневрологический интернат в случае перевода его на амбулаторное лечение будет гуманным для него и других людей, заявила РИА Новости нижегородской омбудсмен Надежда Отделкина.

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода в четверг назначил судебно-психиатрическую экспертизу находящемуся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре Москвину, чтобы понять, можно ли перевести его на амбулаторное лечение. С ходатайством об этом выступила врачи, по мнению которых Москвин находится в состоянии стойкой лекарственной ремиссии. Прокуратура потребовала провести экспертизу, чтобы понять, не опасен ли он для общества.

"Российское законодательство четко регулирует вопросы принудительных мер медицинского характера. Любые решения об их применении и изменении принимает исключительно суд, основываясь на медицинских показаниях. Поскольку в соответствии с российской конституцией осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, то в таких процессах обязательно участвует и защита, и прокурор", — сказала омбудсмен.

Она считает, что нужно корректно обсуждать тему с Москвиным до судебного решения, а в случае освобождения от принудительного лечения в стационаре должно быть установлено амбулаторное принудительное наблюдение и лечение.

"Кроме того полагаю, что возможным решением может стать помещение Москвина в специализированный психоневрологический интернат, где будет обеспечен уход, контроль, медицинская и социальная реабилитация. Это было бы гуманно и для него самого, и для родственников, и для соседей", — сказала Отделкина.

Москвина задержали в начале ноября 2011 года. Он раскапывал могилы на кладбищах в Нижнем Новгороде, Москве, Нижегородской и Московской областях, извлекал тела девочек в возрасте от трех до 12 лет и делал из них мумии. Во время обыска у него дома и в гараже нашли 26 кукол из мумифицированных тел. Всего в деле 38 эпизодов.

Москвин активно сотрудничал со следователями и признался, что делал мумии из-за того, что хотел иметь дочь. Мумии, по словам нижегородца, заменяли ее, и он считал их своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники.

Экспертиза обнаружила у нижегородца психическое расстройство и признала его невменяемым. Ленинский районный суд Нижнего Новгорода постановил применить к Москвину принудительное лечение, срок которого неоднократно продлевали, в последний раз — до 21 февраля 2018 года.