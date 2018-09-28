На Урале суд отклонил жалобу ВТБ на УДО бизнесмена, осужденного за хищение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Свердловский областной суд в пятницу отказал ВТБ в удовлетворении жалобы на УДО предпринимателя Андрея Палферова, осужденного на 9 лет за хищение у российских банков более 3 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости представитель суда.

"По Палферову отказали ВТБ в удовлетворении апелляционной жалобы. Вместе с тем суд пересмотрел ему срок наказания, которое он отбыл физически, находясь в местах лишения свободы, по новому закону, улучшающему положение осужденных – это так называемый закон "день за полтора". У него срок неотбытого наказания сократился с 3 лет 10 месяцев до 1 года 10 месяцев", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, для осужденного это значит, что он просто меньший срок будет ходить отмечаться.

По данным МВД, в 2008-2010 годы 12 членов организованной группы под руководительством Палферова получили в 11 банках кредиты на общую сумму приблизительно в 3 миллиарда рублей, представляя поддельные документы на несуществующую собственность или на имущество, уже находящееся в залоге. В ходе расследования Палферов скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Поймали его в Москве в мае 2012 года.

В 2015 году Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил предпринимателя к 10 годам лишения свободы. Позже Свердловский облсуд частично снизил наказание до 9 лет и 2 месяцев. В октябре 2017 года Палферов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое удовлетворил Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Однако ВТБ, узнав об освобождении Палферова, обжаловал решение суда об УДО.