Суд в Саратове продлил срок ареста депутату облдумы по делу о мошенничестве

САРАТОВ, 28 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Волжский районный суд Саратова в пятницу продлил срок ареста депутату областной думы Андрею Беликову, который обвиняется в крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Волжский райсуд Саратова 3 августа заключил Беликова под стражу сроком на два месяца — до 2 октября.

"Сегодня продлили срок содержания под стражей на два месяца — до 2 декабря включительно", — сказала собеседница агентства.

Ранее СК РФ сообщил, что, по версии следствия, депутат в 2014–2017 годах предоставлял в министерство социального развития Саратовской области ложные сведения о том, что АО "Автокоминат-2", где Беликов является гендиректором, на свои средства осуществляло перевозки льготников, в то время как у предприятия не было для этого транспорта и водителей.

Следователи считают, что на основании ложных сведений депутат получил 450 миллионов рублей субсидий из регионального бюджета, часть из которых распределил между предпринимателями, фактически осуществлявшими пассажирские перевозки при отсутствии законных на то оснований, еще 15 миллионов рублей фигурант дела похитил.

В отношении Беликова возбудили дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Ему грозит до десяти лет лишения свободы. После возбуждения уголовного дела "Единая Россия" заявила о приостановлении членства Беликова в партии.