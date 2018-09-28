В Петербурге завели дело после взрыва на заводе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ по факту взрыва на заводе в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.

Двадцать седьмого сентября в мастерской завода, расположенного в Невском районе города, произошел взрыв, в результате которого четверо мужчин получили повреждения различной степени тяжести. По предварительным данным, на заводе произошел взрыв снаряда времен Великой отечественной войны, который принес один из пострадавших.

"Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)", — сказано в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.