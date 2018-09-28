"Черные копатели" разграбили уральские курганы, использовав тяжелую технику

Сотрудник полиции у жилого дома, где сотрудники ФСБ РФ задержали членов террористической группы, входящей в запрещенную в России организацию Исламское государство

Сотрудник полиции у жилого дома, где сотрудники ФСБ РФ задержали членов террористической группы, входящей в запрещенную в России организацию Исламское государство

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен — РИА Новости. Два древних кургана, ценные для археологов, разграблены "черными копателями" в Оренбуржье, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как отмечают власти, "колоссальный ущерб" нанесен объекту культурного наследия федерального значения "Курганное поле "Высокая могила" — "Студеникин Мар". Грабители действовали при помощи гусеничной и землеройной техники, следы которой остались на насыпи. Обнаруженные на поврежденных курганах фрагменты деревянного перекрытия и органического тлена говорят о том, что "черные археологи" добрались до захоронений.

"Сегодня имеет место самое крупное из ранее зафиксированных повреждение объекта культурного наследия федерального значения "Курганное поле "Высокая могила" — "Студеникин Мар". Ежегодно там проводятся организованные раскопки, работают археологи, которые подтверждают, что в этом месте сконцентрирован великий пласт истории, который имеет беспрецедентное значение для науки. Какие находки, сопровождающие захоронения такого "царского" кургана, были потеряны для общества и культуры, сейчас остается только гадать", — констатировала министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко.

По ее словам, артефакты из аналогичного "царского" Филипповского курганного могильника составляют сокровищницу археологической коллекции Оренбургского краеведческого музея и Музея археологии и этнографии Башкирии.

Как отмечают власти, по данным о разграблении курганов идет следственная проверка.