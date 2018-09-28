На Урале прокурор попросил пожизненный срок обвиняемому в убийствах женщин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Прокурор попросил в суде пожизненный срок Алексею Фалькину, обвиняемому в убийствах и нападениях на женщин в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

"В ходе прений сторон государственный обвинитель просил суд назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы, сторона защиты настаивала на исключении некоторых эпизодов, вмененных подсудимому, и назначении Фалькину дополнительной судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы", – говорится в сообщении суда.

Оглашение приговора по делу Фалькина состоится 12 октября, добавили в суде.

По данным регионального управления СК, Фалькин с октября 2004 года по апрель 2017 года нападал на девушек в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, Верхней Пышме и в Нижнесергинском районе. От его действий, как сообщали следователи, пострадали восемь женщин, в том числе две несовершеннолетние девушки, еще трое пострадавших погибли. По сообщениям ведомства, жизнь одной потерпевшей, которую обвиняемый пытался убить отверткой, была спасена после того, как Фалькина спугнули двое мужчин, откликнувшихся на крики женщины. Убивал обвиняемый тех женщин, которые, по информации СУСК, оказывали ему наиболее активное сопротивление.

В общей сложности 35-летний мужчина обвиняется по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Разбой", "Умышленное уничтожение чужого имущества", "Угроза убийством" и "Надругательство над телом умершей".