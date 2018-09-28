В Красноярске подозреваемого в растрате ректора вуза отстранили от работы

КРАСНОЯРСК, 28 сен — РИА Новости. Суд в Красноярске временно отстранил от работы ректора Красноярского государственного медуниверситета, подозреваемого в крупной растрате, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы краевого главка МВД Ирина Барышникова.

Ранее сообщалось, что следователи МВД региона по материалам краевого ФСБ возбудили уголовное дело в отношении ректора ГБОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого" Ивана Артюхова и проректора вуза Бориса Краснопеева. Дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере". По данным следствия, руководство медуниверситета в феврале 2016 года заключило договор с третьим лицом на реконструкцию части центрального корпуса вуза, хотя она уже была произведена ранее. Таким образом они незаконно получили более миллиона рублей.

"По ходатайству следователей ГСУ ГУ МВД по краю временно отстранен от исполнения обязанностей ректор вуза, подозреваемый в присвоении", — сказала Барышникова.