В белгородской колонии заключенные рыли тоннель для побега за границу

ВОРОНЕЖ, 28 сен — РИА Новости. Сотрудники белгородской колонии №7 пресекли попытку побега троих заключенных, которые делали в одном из цехов учреждения подкоп, но так и не смогли им воспользоваться, сообщило в пятницу управление ФСИН по региону.

Информация о подкопе и пресеченной попытке побега появилась 28 сентября в Telegram-канале Белгород №1. По его данным, осужденный на 20 лет за убийство заключенный с помощью двух отбывающих срок за наркотики граждан Украины выкопал через недостроенную печку в промзоне колонии №7 в Валуйках тоннель, прикрыв его листом металла.

"Пресечена попытка подготовки к совершению побега… 27 сентября в ходе реализации оперативной информации сотрудниками оперативного отдела и отдела безопасности ИК-7 УФСИН России по Белгородской области на территории одного из цехов производственной зоны учреждения был обнаружен подкоп, произведенный тремя осужденными к длительным срокам заключения", — говорится в сообщении управления ФСИН.ну

По его данным, на момент обнаружения длина тоннеля была незначительной и не выходила за пределы производственного цеха, что "исключало возможность совершения побега".

Сейчас сотрудники учреждения устанавливают причины и условия, "способствовавшие совершению осужденными действий, направленных на подготовку к побегу".

Как информирует Telegram-канал Белгород №1, после побега заключенные планировали скрыться в соседнем государстве и "никогда больше не возвращаться".