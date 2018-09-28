В Краснодаре спасли мужчину, получившего порок сердца из-за ржавого гвоздя

Врачи во время операции. Архивное фото

Врачи во время операции. Архивное фото

КРАСНОДАР, 28 сен — РИА Новости. Житель Краснодара поранился ржавым гвоздем, заразился и едва не умер от тяжелого порока сердца, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.

Как сообщает минздрав, к кардиологам центра грудной хирургии обратился мужчина с жалобами на боли в груди и кашель.

"Врачи провели диагностику и обнаружили тяжелый порок сердца. Причиной стала инфекция, которой Александр заразился, поранив палец ржавым гвоздем", — говорится в сообщении. Без срочной установки нового митрального клапана больной мог умереть.

Отмечается, что "операция по протезированию пораженного участка сердца длилась почти три часа… и закончилась успешно", больной поправляется, однако ему предстоит закончить курс лечения антибиотиками, сообщает минздрав.