В Саратове четверо мужчин пытались взорвать партнера по бизнесу

САРАТОВ, 28 сен — РИА Новости. Четверо жителей Саратова пытались взорвать партнера по бизнесу, установив взрывное устройство под его автомобиль, они арестованы, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.

По данным следствия, подозреваемые, желая убить 41-летнего предпринимателя из-за конфликта в сфере бизнеса, изготовили самодельное устройство, в ночь на 21 сентября установили его под автомобилем потерпевшего возле подъезда дома на улице Чернышевского в Саратове, а утром привели это устройство в действие, произошло возгорание автомобиля, в результате которого никто не пострадал.

"Следователями СК совместно с сотрудниками УФСБ России по Саратовской области и ГУМВД региона установлено, что к совершению данных противоправных деяний причастны четверо местных жителей 49, 44, 43 и 41 года… Подозреваемые задержаны. По ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Фигуранты дела подозреваются по статьям УК РФ "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", — уточнили в СК.