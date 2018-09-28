В Саратове четверо мужчин пытались взорвать партнера по бизнесу

САРАТОВ, 28 сен — РИА Новости. Четверо жителей Саратова пытались взорвать партнера по бизнесу, установив взрывное устройство под его автомобиль, они арестованы, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
"Следователями СК совместно с сотрудниками УФСБ России по Саратовской области и ГУМВД региона установлено, что к совершению данных противоправных деяний причастны четверо местных жителей 49, 44, 43 и 41 года… Подозреваемые задержаны. По ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Фигуранты дела подозреваются по статьям УК РФ "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", — уточнили в СК.