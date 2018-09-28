В Челябинске сержант получил штраф за ложное сообщение о минировании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Челябинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего одной из воинских частей, дислоцирующейся в Северо-Кавказском регионе, к штрафу в размере 50 тысяч рублей за ложное сообщение о минировании воинской части в Челябинске, сообщает в пятницу УФСБ России по Челябинской области.

"Челябинским гарнизонным военным судом военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ ''Заведомо ложное сообщение об акте терроризма'', и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

По версии следствия, сержант из хулиганских побуждений позвонил на телефон дежурного по учебному центру Минобороны России, дислоцирующемуся в Челябинске, и сообщил о закладке на территории воинской части самодельного взрывного устройства.

После полученной информации дежурные службы и личный состав учебного центра были приведены в режим усиления, организовано взаимодействие с экстренными службами Челябинска. Однако проверка показала — все ''чисто''.

Позже личность звонившего была установлена. В ходе следствия он дал признательные показания. Выяснилось, что некоторое время назад он проходил службу в этом учебном центре и имеет некоторые "обиды" на командование, что и побудило его совершить преступление, уточняет УФСБ.