Избитого в Казани подростка-аутиста не стали госпитализировать

КАЗАНЬ, 28 сен — РИА Новости. Госпитализация 17-летнего больного аутизмом подростка, избитого мужчиной возле одной из станций метро в Казани, не потребовалась, он был отпущен на амбулаторное лечение, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Татарстана Альфия Хасанова.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что 19 сентября в отдел полиции Казани поступило заявление об избиении 17-летнего подростка у станции метро. По версии следствия, юношу избил 43-летний мужчина, который скрылся после содеянного. На следующий день полиция установила личность нападавшего. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что пострадавший подросток страдает аутизмом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". В настоящее время подозреваемый в избиении подростка Рустем Газизуллин по решению суда заключен под стражу до 26 октября.

"Сразу после инцидента подросток был доставлен в горбольницу №7 Казани, где его осмотрели нейрохирург и челюстно-лицевой хирург. Госпитализация пострадавшего не требовалась, он был отпущен на амбулаторное лечение", — сказала Хасанова.