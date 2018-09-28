НАК подтвердил ликвидацию боевика в Дагестане

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В ходе КТО в Дагестане нейтрализован бандит, причастный к совершению преступлений террористической направленности, сообщил представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) Вадим Дружинин.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий, связанных с поиском лиц, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности на территории Республики Дагестан, органами безопасности в горно-лесистой местности в районе Буйнакского перевала был обнаружен и блокирован вооруженный бандит", — говорится в сообщении.

В комитете пояснили, что ФСБ России в четверг решила провести контртеррористическую операцию и ввести соответствующий режим на территории Буйнакского и Кумторкалинского районов, чтобы не допустить террористической акции и обеспечить безопасность граждан.

"В ночь на 28 сентября в ходе боевого контакта оказавший вооруженное сопротивление бандит был нейтрализован", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по имеющимся в оперативном штабе НАК данным, он причастен к ряду преступлений террористической направленности.

На месте происшествия обнаружены автомат, пистолет, готовое к применению самодельное взрывное устройство, боеприпасы и специальное снаряжение. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет, добавили в комитете.