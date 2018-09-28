На экс-главреда "Милицейской волны" завели уголовное дело

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бывший главред радиостанции "Милицейская волна" Андрей Кулаков подозревается в крупном мошенничестве, по версии следствия, он хотел завладеть имуществом ФКУ "Объединенная редакция МВД России", куда входит радиостанция, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее о возбуждении уголовного дела в отношении Кулакова писала газета " Коммерсантъ

"В 2016 году сотрудниками главного управления собственной безопасности МВД России в ходе проверок были выявлены нарушения в служебной деятельности главного редактора радиостанции "Милицейская волна" Андрея Кулакова (уволен с занимаемой должности в апреле 2017 года). Получены данные о том, что он совершил действия, направленные на незаконное завладение имуществом ФКУ "Объединенная редакция МВД России", — пояснила Волк.

Она добавила, что в январе 2018 года было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере". В рамках оперативного сопровождения данного уголовного дела в июле 2018 года Андрей Кулаков был задержан. Таганским районным судом города Москвы ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточнили агентству в суде, Кулакову инкриминируется причинение ущерба в 23,5 миллиона рублей.

В настоящее время вещание радиоканала "Милицейская Волна" осуществляется в 101 городе 27 субъектов Российской Федерации, с общей численностью проживающего населения около 29,5 миллиона. человек.