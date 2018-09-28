На экс-главреда "Милицейской волны" завели уголовное дело

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бывший главред радиостанции "Милицейская волна" Андрей Кулаков подозревается в крупном мошенничестве, по версии следствия, он хотел завладеть имуществом ФКУ "Объединенная редакция МВД России", куда входит радиостанция, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Коммерсантъ"
"В 2016 году сотрудниками главного управления собственной безопасности МВД России в ходе проверок были выявлены нарушения в служебной деятельности главного редактора радиостанции "Милицейская волна" Андрея Кулакова (уволен с занимаемой должности в апреле 2017 года). Получены данные о том, что он совершил действия, направленные на незаконное завладение имуществом ФКУ "Объединенная редакция МВД России", — пояснила Волк.
Она добавила, что в январе 2018 года было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере". В рамках оперативного сопровождения данного уголовного дела в июле 2018 года Андрей Кулаков был задержан. Таганским районным судом города Москвы ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как уточнили агентству в суде, Кулакову инкриминируется причинение ущерба в 23,5 миллиона рублей.
В настоящее время вещание радиоканала "Милицейская Волна" осуществляется в 101 городе 27 субъектов Российской Федерации, с общей численностью проживающего населения около 29,5 миллиона. человек.