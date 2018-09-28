В Новосибирской области лечивший зуб мужчина впал в кому

НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости. Следователи СК в Бердске Новосибирской области по итогам проверки информации о том, что мужчина впал в кому из-за осложнений после лечения зуба, возбудили уголовное дело, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

"По результатам проведенной уголовно-процессуальной проверки по факту размещения в СМИ сведений о ненадлежащем оказании медицинской помощи мужчине возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении. Дело возбуждено по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

По данным следствия, летом 2017 года 27-летний мужчина обратился с зубной болью в стоматологическую клинику города Бердска, после проведенных медицинских манипуляций его состояние ухудшилось, поднялась температура и появился отек на лице, в связи с чем он вновь пришел в клинику, где дежурный врач удалил зуб.

"Впоследствии с осложнениями мужчина был направлен на консультацию врача-хирурга в Новосибирскую областную клиническую больницу, где в ходе реанимационных мероприятий впал в кому", — говорится в сообщении.

О подозреваемых по делу в управлении пока не сообщают. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.