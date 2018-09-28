Суд в Махачкале арестовал брата экс-главы Дагестана

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Суд в Махачкале арестовал на 2 месяца брата экс-главы Дагестана, депутата Народного собрания республики Раджаба Абдулатипова, задержанного за участие в преступном сообществе, сообщает в пятницу канал СК РФ в WhatsApp.

"Суд в Махачкале удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на 2 месяца депутата Народного Собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова", — говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщило о задержании Абдулатипова за участие в преступном сообществе и вышло в суд с ходатайством об его аресте. В ближайшее время ему предъявят обвинение. По данным СК, члены преступного сообщества за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.

Ранее по данному уголовному делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные.