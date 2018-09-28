В Грозном девочка сломала позвоночник при попытке сделать селфи

ГРОЗНЫЙ, 28 сен — РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка сломала позвоночник при падении с тоннеля в центре Грозного во время попытки сделать селфи, сообщила в пятницу прокуратура Чечни после проверки случившегося.

"Установлено, что травма получена подростком в результате падения с тоннеля в Грозном на бетонную поверхность. Перед падением девочка собиралась сделать с высоты селфи на своем мобильном телефоне, но не удержала равновесие", — отметили в ведомстве.

Родители вывезли ребенка на лечение. В прокуратуре считают, что причиной случившегося стала неосмотрительность подростка и родителей.

По данному факту назначена доследственная проверка.

Три года назад в Грозном погиб 15-летний подросток, который взобрался на бетонное ограждение, пытаясь сделать селфи. Плита не выдержала и накрыла мальчика.