Власти Ярославля прокомментировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

ВОРОНЕЖ, 28 сен — РИА Новости. Возгорание на перерабатывающей установке ОАО "Славнефть-Янос" в Ярославле не привело к выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, почву и воду, сообщает в пятницу областное правительство.

Информация о возгорании перерабатывающей установки по очистке бензина на территории ОАО "Славнефть-Янос" поступила спасателям в 19.18 мск четверга. На месте происшествия работали 21 единица техники и 74 человека личного состава. Локализовать возгорание удалось в 19.55 мск, полную ликвидацию пожара объявили в 21.10 мск. Спасатели отмечали, что технологический процесс предприятия не нарушен.

​Как информируют областные власти, в связи с происшествием была проведена дополнительная проверка уровня загрязняющих веществ в районе предприятия.

"В ночь на 28 сентября качество воздуха исследовано, в том числе при помощи аккредитованной мобильной экоаналитической лаборатории. Фактов превышения установленных предельно допустимых концентраций выбросов загрязняющих веществ, в том числе на границе санитарно-защитной зоны, не зафиксировано. Загрязнения почвы и сточных вод также нет", — цитирует облправительство председателя комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимира Сафонова.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров, никто не пострадал.