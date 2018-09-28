"Теплосеть Петербурга" обещает помочь близким погибших при прорыве трубы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" обещает оказать помощь близким погибших при прорыве трубы с горячей водой, сообщает компания.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, обварившись кипятком в подвальном кафе после прорыва тепловой сети в Санкт-Петербурге на Измайловском проспекте, 20 в пятницу ранним утром. Также в зону размыва попали два автомобиля, провалившиеся в яму с горячей водой. Следственные органы по факту гибели двух человек возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Также проверку начала прокуратура Адмиралтейского района.

"АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" выражает соболезнования родственникам и близким погибших и проводит работу по оказанию всей необходимой помощи, а также по страховому возмещению ущерба имуществу", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время создана комиссия по расследованию ситуации.

По информации компании, труба, где произошел прорыв, 1992 года. На участке теплосети проводились все регламентные работы в рамках подготовки к отопительному сезону.