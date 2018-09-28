"Теплосеть Петербурга" обещает помочь близким погибших при прорыве трубы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" обещает оказать помощь близким погибших при прорыве трубы с горячей водой, сообщает компания.
"АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" выражает соболезнования родственникам и близким погибших и проводит работу по оказанию всей необходимой помощи, а также по страховому возмещению ущерба имуществу", — отмечается в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время создана комиссия по расследованию ситуации.
По информации компании, труба, где произошел прорыв, 1992 года. На участке теплосети проводились все регламентные работы в рамках подготовки к отопительному сезону.