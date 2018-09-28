Бизнесмен из Кемерово незаконно вывел за границу более 54 миллионов рублей

КЕМЕРОВО, 28 сен — РИА Новости. Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело о незаконном выводе валюты за рубеж в особо крупном размере, в махинациях подозревается бизнесмен из Кемерово, сообщает в пятницу пресс-служба Сибирского таможенного управления (СТУ).

Факт преступных действий мужчины таможенники выявили совместно с управлением ФСБ России по Новосибирской области. Как выяснили силовики, чтобы незаконно перечислить за рубеж крупные суммы, 34-летний кемеровчанин зарегистрировал две фирмы-однодневки в Новосибирской области на подставных лиц (двух жителей Новосибирска, не имеющих отношения к руководству и деятельности фирм).

"Через новосибирские фирмы-однодневки бизнесмен по подложным документам выводил валюту за рубеж. Подложные внешнеторговые контракты на закупку автозапчастей в ОАЭ мужчина предоставлял в один из Новосибирских банков. Таким образом он незаконно перечислил на счета иностранных нерезидентов более 54 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье "Вывод валюты за рубеж в особо крупном размере", максимальные санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.