В Вологодской области пьяный мужчина напал на двух полицейских

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Нетрезвый 54-летний водитель и его 29-летний сын подозреваются в применении насилия в отношении двух сотрудников полиции в Грязовце Вологодской области, сообщает в пятницу канал СК РФ в WhatsApp.

"В Грязовце Вологодской области полицейские остановили автомашину с пьяным водителем за рулем. Но 54-летний пенсионер и его сын устроили драку, накинулись на инспектора и повалили его на землю. При этом старший дебошир упорно называл себя "ментом в законе" и угрожал сотрудникам полиции увольнением", — говорится в сообщении.

СУСК РФ по Вологодской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины и его сына, подозреваемых в применении ими насилия в отношении двух сотрудников полиции.

По версии следствия, 27 августа 2018 года полицейские в Грязовце получили информацию о том, что по улице движется автомобиль, за рулем которого находится 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Водитель на требование полицейских остановиться не отреагировал, доехал до своего дома, где его остановил патруль. На требование предъявить документы и проследовать для составления протокола об административном происшествии нетрезвый мужчина, устроив скандал, заявил, что документов с собой не имеет.

"Он толкнул инспектора дорожно-патрульной службы, обхватив рукой за шею, повалил на землю и нанес ему удар кулаком, а также схватил потерпевшего за шею, пока на земле его удерживал 29-летний сын подозреваемого. Прибывший незамедлительно на помощь потерпевшему коллега оттащил младшего из нападавших, но тот оказал активное сопротивление, повалил полицейского на землю и схватил за шею", — уточнили в региональном управлении Следственного комитета.

Обоих нарушителей полицейские задержали и доставили в отдел полиции, передав все материалы следователям СК. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Расследование уголовного дела продолжается", — добавили в ведомстве.