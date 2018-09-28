В Орле бизнесмен пойдет под суд за убийство предпринимателя и экс-чиновника

ВОРОНЕЖ, 28 сен — РИА Новости. Директор ООО "Орловский торт" предстанет перед судом по обвинению в том, что из личной неприязни с разницей в полтора года застрелил бывшего замруководителя департамента Москвы и бывшего члена совета директоров ОАО "Орелстрой", сообщают следственные органы.

"Следственными органами завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в убийстве бывшего заместителя руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Андрея Уварова и бывшего члена совета директоров ОАО "Орелстрой" Владимира Соболева", — говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Орловской области.

По данным следствия, Уваров был убит из огнестрельного оружия 3 мая 2013 года в подъезде дома на улице Новикова в Орле. Соболева застрелили в автомобиле вблизи собственного дома в Орле 24 сентября 2014 года. Через несколько лет подозреваемый в совершении данных преступлений был задержан.

Как информирует СК РФ в своем канале в WhatsApp, в преступлении обвиняется директор ООО "Орловский торт" 50-летний Владимир Мухин. Его действия квалифицированы по статьям "убийство", "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", "вымогательство".

"Он сознался в совершении обоих преступлений. Мотивом убийств явились личные неприязненные отношения. Проведено свыше 100 судебных экспертиз, допрошены более 300 свидетелей. Следствие завершено, уголовное дело направлено в суд", — сообщает СК РФ.