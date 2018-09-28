Прокуратура начала проверку после гибели двух человек в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга проводит проверку в связи с информацией о прорыве трубы на Измайловском проспекте, где погибли два человека, сообщает городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, обварившись кипятком в подвальном кафе после прорыва внутриквартального трубопровода в Санкт-Петербурге в пятницу ранним утром. Также в зону размыва попали два автомобиля, провалившиеся в яму с горячей водой.

"Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга проводит проверку соблюдения требований закона при содержании теплосетей. По итогам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следственные органы по факту гибели двух человек возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух лиц.