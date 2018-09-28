В Калининграде врачи рассказали о состоянии мальчика, избитого лопатой

КАЛИНИНГРАД, 28 сен — РИА Новости. Врачи оценивают состояние восьмилетнего мальчика, которого неизвестный мужчина избил лопатой в одном из садовых обществ Калининграда, как стабильно тяжелое, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Калининградской области.

В четверг днем в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в садовом товариществе "Чайка" в Калининграде обнаружен восьмилетний мальчик с рублеными ранами в области головы. Ребенка госпитализировали, он смог рассказать, что когда шел на автобусную остановку, незнакомый мужчина нанес ему несколько ударов лопатой по голове. Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка.

"Ребенок поступил в детскую областную больницу днем 27 сентября. В настоящее время его состояние оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой. Угрозы для жизни нет", — сообщили в минздраве региона.

В СУСК отметили, что предполагаемого преступника зафиксировала камера наблюдения, установленная на территории садового товарищества. Следователи просят всех, кто может помочь следствию, обращаться в правоохранительные органы. Ход расследования поставлен руководителем управления на личный контроль.