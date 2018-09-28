Семья подростка, виновного в лесном пожаре, выплатит 10 миллионов рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 28 сен – РИА Новости. Родители подростка из Челябинской области по решению суда должны будут выплатить 10 миллионов рублей за лесной пожар, который устроил их сын, сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.

Как сообщала прокуратура, 20 мая 2018 года 16-летний подросток на полигоне бытовых отходов в селе Октябрьское пытался из выброшенного дивана достать металлический каркас для сдачи в металлолом. Он поджег диван и оставил его без присмотра, в результате чего огонь по траве вышел за полигон и перекинулся на лес. Огнем были повреждены сосны объемом 477 кубометров, березы объемом 229 кубометров, ущерб октябрьскому лесничеству составил более 14,7 миллиона рублей

Суд назначил ему наказание в виде 1 года условно, также судом были удовлетворены исковые заявления на сумму 10 миллионов рублей.

"Суд назначил Никите… наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год, со взысканием с него и его родителей до совершеннолетия осужденного имущественного ущерба в пользу Главного управления лесами в размере 10 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Суд уточняет, что на заседании подросток свою вину не признал, сообщив, что в тот день на полигоне находились и другие лица, которые могли поджигать находившиеся там вещи, а отчего загорелся лес, он не знает. Однако, по данным суда, данная версия не нашла своего подтверждения в суде.

Кроме того, суд поясняет, что при назначении наказания было учтено, что молодой человек пришел с повинной сам, активно способствовал расследованию преступления. Суд уточняет, что подросток проживает с матерью в многодетной семье, по месту учебы характеризуется отрицательно и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Вынесенный судом приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинском областном суде, добавляется в сообщении.