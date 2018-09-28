В Петербурге завели дело после гибели людей при прорыве трубы с кипятком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух лиц, возбуждено по факту гибели двух человек при прорыве трубы с горячей водой в кафе в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.

Два человека погибли, обварившись кипятком в подвальном кафе после прорыва внутриквартального трубопровода в Санкт-Петербурге в пятницу ранним утром.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц)", — сказано в сообщении.

Следователи осматривают место происшествия, назначаются необходимые экспертизы, изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия.