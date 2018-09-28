На Кубани потушили горевшую цистерну с бензином

КРАСНОДАР, 28 сен — РИА Новости. Горевшая цистерна с бензином, из-за которой, были эвакуированы жители 15 домов в Белореченском районе, потушена, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в 05.10 мск пятницы от железнодорожников поступила информация о том, что на перегоне Тверская – Комсомольская в районе станции "Комсомольская" у посёлка Молодёжный происходит горение головной цистерны с бензином ж/д состава.

На тушение возгорания были направлен отряд пожарных, пожарный поезд и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, отмечает управление.

Отмечается, что была проведена эвакуация 45 жителей 15 ближайших частных жилых домов в дом культуры соседней станицы Черниговской.

"К 06.02 мск пожар был ликвидирован", — сообщает МЧС.

В тушении было задействовано 27 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС – 15 человек личного состава и 5 единиц техники.