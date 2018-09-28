В Югре начали проверку после смерти в больнице одиннадцатилетней девочки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 сен — РИА Новости. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проверит опубликованную в СМИ информацию о смерти в больнице 11-летней девочки, сообщает в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.

Накануне пользователи соцсетей сообщили, что в городе Нягань в больнице умерла 11-летняя местная жительница. В больницу девочка попала после того, как ей в голову якобы попал футбольный мяч.

"Прокуратурой округа дано поручение прокурору города Нягани организовать проверку по сообщению средств массовой информации по факту смерти 11-летней девочки в медицинском учреждении. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.

В региональном следственном управлении СК РФ пояснили РИА Новости, что несовершеннолетняя действительно скончалась в больнице. Предполагается, что смерть ребенка наступила в результате заболевания, однако точные причины случившегося установит судмедэкспертиза.

В свою очередь источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что информация СМИ о том, что девочка умерла от попадания в нее футбольного мяча, не соответствует действительности.