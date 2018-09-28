Осуждены семь участников беспорядков в хакасской колонии в 2016 году

КРАСНОЯРСК, 28 сен — РИА Новости. Верховный суд Хакасии признал виновными семерых участников массовых беспорядков в ИК-35 летом 2016 года и приговорил их к различным срокам в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

В ночь с 24 на 25 июля 2016 года подсудимые во время погрома уничтожили часть имущества в отряде №3 ФКУ "Исправительная колония №35", а также баррикадировали при помощи подручных средств оконные проемы, входы и выходы отряда. В суде отметили, что ущерб причиненный погромом, составил 1,3 миллиона рублей.

"Приговором Верховного суда Республики Хакасия от 27 сентября 2018 года Абраамян А.С., Алиев Ш.М., Ниязов Ф.А., Сабитов Р.Ж., Тагаев Д.Н., Тхамитлоков Н.З., Халилов Э.А. признаны виновными в организации массовых беспорядков в июле 2016 года в Абакане на территории ФКУ ИК-35 УФСИН России по Республике Хакасия", — говорится в сообщении.

По информации суда, действия каждого подсудимого квалифицированы по ч.1 ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами и уничтожением имущества). Каждому назначено наказание от восьми лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде РФ.