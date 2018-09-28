В Якутске устанавливают причины пожара в центре духовной культуры

ЯКУТСК, 28 сен – РИА Новости. Причины и виновник пожара в центре духовной культуры в городе Якутске устанавливаются, угрозы жизни и здоровью граждан нет, сообщает пресс-служба МЧС России по Якутии.

В пятницу днем в столице республики загорелось здание центра духовной культуры "Дом Арчы".

По информации спасателей, в тушении пожара задействовано 9 единиц техники и 24 человека личного состава пожарной части.

"Причины и виновник пожара в центре духовной культуры в городе Якутске устанавливаются, угрозы жизни и здоровью граждан нет", — отметили в пресс-службе.

Дом Арчы является центром духовной культуры якутов, где можно ознакомиться с историей религии коренных народов Якутии. Выполнено здание в виде большого шатра и оформлено в национальном стиле.