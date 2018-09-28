Все квартиры горевшей пятиэтажки в Томске пострадали от огня и воды

НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости. Все 122 квартиры пятиэтажного жилого дома в Томске, где в ночь на пятницу произошел крупный пожар, в разной степени пострадали от огня и воды, сообщает в пятницу горадминистрация.

По данным ГУМЧС, в 18.02 (14.02 мск) поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Вавилова. Огонь возник в одной из квартир на третьем этаже и по балконам перекинулся на мансардный пятый этаж. Погибших и пострадавших нет. По уточненным данным, пожарные спасли 60 человек, еще 160 жильцов эвакуированы, часть из них размещены в гостинице Академгородка.

"В результате пожара в первом подъезде выгорела однокомнатная квартира на третьем этаже, балконы квартир 3-5 этажей. Также от огня пострадали стены снаружи мансардного этажа, обрешетка крыши, произошло частичное обрушение кровли. Квартиры в доме пострадали от воды. Общая площадь пожара — 680 квадратных метров", — говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что при пожаре и его тушении пострадали все 122 квартиры жилого дома, в которых проживают 287 человек.

"Всего было эвакуировано 220 человек. Для обогрева людей и возможной эвакуации в пункт временного размещения на место прибыли автобусы. Городские службы были готовы развернуть пункт временного размещения на базе Академлицея, однако после опроса жителей было принято решение разместить нуждающихся в гостинице Академгородка. Этим воспользовались 14 человек (девять семей)", — рассказали в горадминистрации.

Власти уточнили, что мэр Томска Иван Кляйн взял под личный контроль вопросы оказания помощи томичам, квартиры которых пострадали в пожаре. В пятницу он проведет заседание с профильными заместителями, на котором будут определены меры поддержки жителям. Также состоится встреча главы района с погорельцами для решения всех необходимых вопросов.

Томичей просят помочь в сборе вещей для пострадавших от пожара. Принимаются любая одежда и обувь для детей и взрослых, а также постельные принадлежности, средства личной гигиены. Как сообщалось ранее, также открыт специальный счет для оказания помощи погорельцам.