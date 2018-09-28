У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в пятницу днём по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана напротив мыса Шипунский на глубине около 20 километров в 170 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского", — сказал представитель службы.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 10,5.

По информации краевого главка МЧС, в населенных пунктах Камчатского края сейсмическое событие не ощущалось.