В Томске потушили крупный пожар в жилой пятиэтажке

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пожар в пятиэтажном доме в томском Академгородке, из которого были эвакуированы около 350 жителей, потушен, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

По данным ведомства, в четверг в 18.02 (14.02 мск) поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Вавилова. Огонь возник в одной из квартир на третьем этаже и по балконам перекинулся на мансардный пятый этаж. Из дома самостоятельно и с помощью спасателей эвакуировались около 350 человек. Пострадавших нет.

"Пожар в Советском районе города Томска ликвидирован 28.09.2018 в 1:53 (21.53 мск)", — говорится в сообщении.