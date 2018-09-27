МЧС назвало причину пожара на Ярославском НПЗ

ВОРОНЕЖ, 27 сен — РИА Новости. Нарушение технологического процесса работы установки стало причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС по региону.

Ранее сообщалось о возгорании двух перерабатывающих установок по очистке бензина на территории НПЗ компании "Славнефть-ЯНОС". Пожару был присвоен третий номер сложности, затем его снизили до второго. Как уточнил РИА Новости представитель МЧС, горела одна из установок, открытое горение удалось ликвидировать в 19.55 мск.

"Предварительная причина возгорания — нарушение технологического процесса работы установки", — сказал собеседник.

Он уточнил, что площадь пожара составила 40 квадратных метров, никто не пострадал. Представитель МЧС также сообщил, что пожарные продолжают проливку установки для ее охлаждения.