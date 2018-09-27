МЧС назвало причину пожара на Ярославском НПЗ

ВОРОНЕЖ, 27 сен — РИА Новости. Нарушение технологического процесса работы установки стало причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС по региону.
"Предварительная причина возгорания — нарушение технологического процесса работы установки", — сказал собеседник.
Он уточнил, что площадь пожара составила 40 квадратных метров, никто не пострадал. Представитель МЧС также сообщил, что пожарные продолжают проливку установки для ее охлаждения.