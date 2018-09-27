Уровень сложности пожара на ярославском НПЗ снизили до второго

ВОРОНЕЖ, 27 сен — РИА Новости. Уровень сложности пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле снижен до второго в связи с ликвидацией открытого горения, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС по региону.

Ранее сообщалось о возгорании двух перерабатывающих установок по очистке бензина на территории НПЗ ОАО "Славнефть-ЯНОС". Пожару был присвоен третий номер сложности. Как уточнил РИА Новости представитель управления МЧС по региону, горела одна из установок, открытое горение удалось ликвидировать в 19.55 мск.

"Возгорание обшивки данной установки было, пламя шло. Пострадавших нет. Уровень сложности снижен до второго в связи с тем, что ликвидация открытого горения уже произведена", — сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас ведется "охлаждение установки путем проливки".