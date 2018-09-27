В Петербурге женщина отказалась от ребенка, которого родила в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Женщина отказалась от ребенка, которого родила на платформе станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой.
Отмечается, что малыш уже выписан из родильного дома и находится в одной из городских больниц. Вопрос об устройстве ребенка в семью будут решать в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что 23 сентября на станции метро "Технологический институт" в 13:45 женщина родила мальчика, помощь при родах оказали сотрудники метрополитена.