В Петербурге женщина отказалась от ребенка, которого родила в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Женщина отказалась от ребенка, которого родила на платформе станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой.

"Рождение под землей — это не единственное испытание, которое придется пройти новорожденному. Как стало известно уполномоченному, мама ребенка приняла решение отказаться от своего сына. К этому ее побудили жизненные обстоятельства и сложности со здоровьем. По имеющимся сведениям, у женщины есть двое старших детей, в отношении которых она лишена родительских прав", — говорится в сообщении.

Отмечается, что малыш уже выписан из родильного дома и находится в одной из городских больниц. Вопрос об устройстве ребенка в семью будут решать в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 23 сентября на станции метро "Технологический институт" в 13:45 женщина родила мальчика, помощь при родах оказали сотрудники метрополитена.