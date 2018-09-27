Суд в Москве отпустил из СИЗО старшую из сестер Хачатурян

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО Кристину Хачатурян — старшую из трех сестер, обвиняемых в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следственных органов удовлетворить", — огласила решение судья Юлия Сафина. Процесс был закрыт по ходатайству следователя, стороны не возражали. Ранее суд уже отпустил из СИЗО двух других сестер.

Каждой из фигуранток запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо кроме следователя и близких родственников, также сестрам запрещено общаться друг с другом. Кроме того, установлен запрет на использование интернета и мобильной связи. Данный запрет установлен до 28 декабря.

Запрет на совершение определенных действий — новая мера пресечения, введенная в УПК недавно.

Как сообщал Следственный комитет, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение. Суд арестовал всех трех сестер до 28 сентября.