Суд в Москве отпустил из СИЗО старшую из сестер Хачатурян

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО Кристину Хачатурян — старшую из трех сестер, обвиняемых в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Каждой из фигуранток запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо кроме следователя и близких родственников, также сестрам запрещено общаться друг с другом. Кроме того, установлен запрет на использование интернета и мобильной связи. Данный запрет установлен до 28 декабря.
Запрет на совершение определенных действий — новая мера пресечения, введенная в УПК недавно.
Как сообщал Следственный комитет, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение. Суд арестовал всех трех сестер до 28 сентября.