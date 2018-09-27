В Томске локализовали крупный пожал в жилом доме

НОВОСИБИРСК, 27 сен – РИА Новости. Пожар в пятиэтажном доме в томском Академгородке, из которого были эвакуированы около 350 жителей, локализован, сообщил РИА Новости представитель управления МЧС по региону.

По данным ведомства, в 18.02 (14.02 мск) поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Вавилова. Огонь возник в одной из квартир на третьем этаже и по балконам перекинулся на мансардный пятый этаж. Из дома самостоятельно и с помощью спасателей эвакуировались около 350 человек. Пострадавших нет.

"В 22.50 (18.50 мск) пожар был локализован. В настоящее время ведется проливка мансардного этажа", — сообщил собеседник агентства и повторил, что данных о возможных пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Академлицее развернут пункт временного размещения для жителей дома, на месте дежурят специалисты всех оперативных служб города. В ликвидации пожара от МЧС задействованы 77 человек и 18 единиц техники.