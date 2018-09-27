В Томске локализовали крупный пожал в жилом доме

НОВОСИБИРСК, 27 сен – РИА Новости. Пожар в пятиэтажном доме в томском Академгородке, из которого были эвакуированы около 350 жителей, локализован, сообщил РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
"В 22.50 (18.50 мск) пожар был локализован. В настоящее время ведется проливка мансардного этажа", — сообщил собеседник агентства и повторил, что данных о возможных пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Академлицее развернут пункт временного размещения для жителей дома, на месте дежурят специалисты всех оперативных служб города. В ликвидации пожара от МЧС задействованы 77 человек и 18 единиц техники.