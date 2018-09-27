В Томске загорелась жилая пятиэтажка

НОВОСИБИРСК, 27 сен – РИА Новости. Пожар тушат вечером в четверг в пятиэтажном доме в томском Академгородке, эвакуированы около 350 жителей, сообщает управление МЧС по Томской области.

По данным ведомства, в 18.02 (14.02 мск) поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Вавилова. Огонь возник в одной из квартир на третьем этаже и по балконам перекинулся на мансардный пятый этаж.

"В 18.10 на место прибыли первые пожарные подразделения. На тот момент горели балконы с третьего по пятый этажи, огонь уходил на крышу. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности, на место направлены дополнительные силы из всех пожарно-спасательных частей Томска", — говорится в сообщении.

В МЧС рассказали, что из дома самостоятельно и с помощью спасателей эвакуировались около 350 человек. Спасатели проверили квартиры на наличие людей. "Информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

Сейчас идет проливка кровли и мансардного этажа. От МЧС задействованы 77 человек и 18 единиц техники.

По данным ведомства, в Академлицее развернут пункт временного размещения для жителей дома, на месте дежурят специалисты всех оперативных служб города.