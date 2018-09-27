Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-гендиректора "Трансаэро"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего гендиректора авиакомпании "Трансаэро" Александра Бурдина, обвиняемого в растрате свыше 1,3 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: решение Мещанского суда Москвы о заочном избрании меры пресечения оставить без изменения", — огласила решение судья. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его защиты. Бурдин арестован по обвинению в невыплате зарплаты. Следствие обвиняет его в растрате свыше 1 миллиарда 300 миллионов рублей и полной невыплате зарплаты работникам предприятия более двух месяцев.

Второй по пассажирообороту в РФ авиаперевозчик "Трансаэро" не смог обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании отозван с октября 2015 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сентябре 2017 года признал авиакомпанию банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства. По оценке арбитража, обязательства авиакомпании "Трансаэро" почти в 144 раза превышали оценку ее реальных активов.